Şakalaştıkları silahla vurulan gencin cenazesi ailesine teslim edildi



Edinilen bilgiye göre, dün gece Zülfikar Mahallesi’nde S.K., evlerine misafirliğe gelen halasının down sendromlu oğlu Serkan Göçer ile odada oynarken, eline geçirdiği av tüfeğiyle Serkan Göçer'e ateş etmiş, tüfekten çıkan saçmalar, Göçer'in başına isabet etmişti. Olay yerinde yaşamını yitiren Göçer'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Göçer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kuzeninin ölümüne yol açan S.K. ise, cumhuriyet savcısı tarafından psikolog eşliğinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Lider Olgun - Abdülkadir Güneş