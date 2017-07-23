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Şakalaştıkları silahla vurulan gencin cenazesi ailesine teslim edildi

Gaziantep'te tüfekle şakalaşırken akrabası tarafından tüfekle öldürülen Serkan Göçer'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Şakalaştıkları silahla vurulan gencin cenazesi ailesine teslim edildi

23 Temmuz 2017 15:02


Edinilen bilgiye göre, dün gece Zülfikar Mahallesi’nde S.K., evlerine misafirliğe gelen halasının down sendromlu oğlu Serkan Göçer ile odada oynarken, eline geçirdiği av tüfeğiyle Serkan Göçer'e ateş etmiş, tüfekten çıkan saçmalar, Göçer'in başına isabet etmişti. Olay yerinde yaşamını yitiren Göçer'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Göçer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Kuzeninin ölümüne yol açan S.K. ise, cumhuriyet savcısı tarafından psikolog eşliğinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

Lider Olgun - Abdülkadir Güneş


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