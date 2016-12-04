TRT 1’in sevilen dizisi ‘Diriliş Ertuğrul’un başrol oyuncusu engin altan Düzyatan’a dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ’dan büyük jest. Projenin haziran ayında sezon finali yapmasının ardından gelen sinema filmi teklifini kabul eden Düzyatan, senaryo gereği sakalını kesmek zorunda kalacaktı. Bunu duyan Bozdağ’ın, oyuncudan “Filmden affını iste. Sakalın dizi için önemli, kesmeni istemiyorum” ricasında bulunduğu öğrenildi.

Oyuncunun bu hareketinden dolayı çok mutlu olan Bozdağ’ın yeni sezonda Düzyatan’ın bölüm başı aldığı 60 bin TL’yi 100 bin TL’ye çıkardığı iddia edildi.