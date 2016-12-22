Aydın'da çatı tamiri yapan bir usta sakar amelesinin azizliğine uğradı. Tamir ettiği çatıda aşağıdan atılan malzeme ile neye uğradığını şaşıran talihsiz usta acı içinde uzun süre kıvrandı. Aydın Dalama'da bir evin çatısını tamir etmekte olan usta, yardımcısının çatıya iletmek istediği tahta parçası ile yaralandı. Çatıda malzeme bekleyen ustayı yardımcı olmak isteyen yardımcısı İlyas K. büyük bir tahta parçasını ustaya iletmek istedi. Çatıya fırlatılan tahta parçasının isabet ettiği usta uzun süre can acısı ile kıvranırken, amatör kamera ile yapılan kayıtta yaşanan iş kazası saniye saniye kameraya yansıdı. Ustayı yaraladığına inanamayan yardımcısı kamera kaydı yapan kişiye "Denk geldi mi?" diye sordu. "Denk geldi" cevabı alan sakar yardımcı ustayı yaraladığına inanamadı.

İBRAHİM KILINÇ