Diğer
Kategoriler

Sakar amele çatıdaki ustayı öldürüyordu

Ülkemizde yetkililerin tüm uyarılarına rağmen hiç bir önlem almadan çalışan kişiler zaman zaman beklenmedik kazalarla karşılaşıyor.

Sakar amele çatıdaki ustayı öldürüyordu

22 Aralık 2016 11:20
Sakar amele çatıdaki ustayı öldürüyordu - Tıkla İzle

Aydın'da çatı tamiri yapan bir usta sakar amelesinin azizliğine uğradı. Tamir ettiği çatıda aşağıdan atılan malzeme ile neye uğradığını şaşıran talihsiz usta acı içinde uzun süre kıvrandı. Aydın Dalama'da bir evin çatısını tamir etmekte olan usta, yardımcısının çatıya iletmek istediği tahta parçası ile yaralandı. Çatıda malzeme bekleyen ustayı yardımcı olmak isteyen yardımcısı İlyas K. büyük bir tahta parçasını ustaya iletmek istedi. Çatıya fırlatılan tahta parçasının isabet ettiği usta uzun süre can acısı ile kıvranırken, amatör kamera ile yapılan kayıtta yaşanan iş kazası saniye saniye kameraya yansıdı. Ustayı yaraladığına inanamayan yardımcısı kamera kaydı yapan kişiye "Denk geldi mi?" diye sordu. "Denk geldi" cevabı alan sakar yardımcı ustayı yaraladığına inanamadı.  

İBRAHİM KILINÇ

Etiketler: Aydın sakar amele


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç