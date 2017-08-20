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Sakarya Adapazarı'nda trafik kazası: 6 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Sakarya Adapazarında trafik kazası: 6 yaralı

20 Ağustos 2017 19:40

Edinilen bilgilere göre, Şeker Mahallesi Yazlık Caddesi üzerinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü önünde A.G. idaresindeki 06 VFY 17 plakalı otomobile, yolun ters istikametine dönmeye çalıştığı sırada arkasından seyir halinde olan E.K. idaresindeki 54 D 6310 plakalı otomobil yandan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla kazada yaralanan sürücüler A.G., E.K. ile yolcular R.K., P.K., N.K., Y.E.M. adlı şahıslar Yenikent Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Remzi Şimşek
 

Etiketler: kaza, sakarya


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