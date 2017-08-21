Sakarya Büyükşehir Terminalinde silahlı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Arifiye ilçesinde bulunan Sakarya Büyükşehir Terminali içindeki bir restorana oturan H.D., isimli müşteri hesap yüzünden mekan sahibi Safa Ş., ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce mekan sahibi müşteriye silahla ateş etti.

Ayağından yaralanan müşteri yerde kısa sürede ambulans bekledi. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı müşteriyi alarak ToyotaSa İlk Yardım ve Acil Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Öte yandan olayı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçarken, polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek

