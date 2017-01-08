Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Sakarya, Düzce, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? (09 Ocak Pazartesi)

Sakarya, Düzce, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? (09 Ocak Pazartesi)

Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı. Sakarya, Düzce, Kocaeli ve daha birçok ilimizde yoğun kar yağışı hafta sonu etkisini gösterdi. Okula giden öğrenciler zor anlar yaşadı. Ve artık tüm veli ve öğrencilerin gözü kar tatili haberlerinde. Peki Sakarya, Düzce, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? İşte tüm detaylar haberimizde.

Sakarya, Düzce, Kocaelide yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? (09 Ocak Pazartesi)

08 Ocak 2017 16:00

Etkisi arttıran kar yağışında sonra velilier ve öğrenciler kar tatili haberlerini beklemeye başladı. Peki yarın (9 Ocak Pazartesi) Sakarya, Düzce, Kocaeli'nde okullar tatil mi?


 

DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce'de tüm kenti etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 30 santime ulaştı. Düzce Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Okulların tatil mi olduğu sorusu ile herkes tarafından merak ediliyor. Tatil için Valilikten henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği an haberimiz sitemizden güncellenecektir.

KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli’ni kaplayan yoğun kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Sabah evlerinden çıkarak işe gitmek isteyen vatandaşlar, kar yağışı sebebiyle zorlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana yolları açık tutmak için gece saatlerinden itibaren görev yaptı. Kentin yüksek kesimlerinde sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kocaeli genelinde kar yağışı devam ediyor. Öğrenciler ve veliler tarafından beklenen kar tatili açıklaması ise henüz gelmedi.

Kocaeli’de kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

 Kocaeli’de etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kartpostallıkgörüntüler ortaya çıktı.
Kocaeli’de kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıksız sürdü. Şehir merkezinde de etkili olan kar yağışı seyirlik manzaralar oluşturdu. Kar yağışını fırsat bilen aileler, çocuklarını yanına alarak kartopu oynadı.
Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri buzlanan caddelere tuzlama çalışması gerçekleştirdi. 

SAKARYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya'da olumsuz hava şartlarından dolayı bazı ilçelere ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açma çalışlarına devam ediyor. Peki bu olumsuz hava şartlarında Sakarya'da yarın okullar tatil olacak mı? Henüz valilikten bir açıklama gelmemekle birlikte geldiği anda sitemizden duyurulacaktır.

Etiketler: düzce, düzcede yarın okullar tatil mi, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? hangi illerde o, kocaelinde yarın okullar tatil mi, okullar tatil olacak mı, sakarya, sakaryada yarın okullar tatil mi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul -1°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 1°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç