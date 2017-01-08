Etkisi arttıran kar yağışında sonra velilier ve öğrenciler kar tatili haberlerini beklemeye başladı. Peki yarın (9 Ocak Pazartesi) Sakarya, Düzce, Kocaeli'nde okullar tatil mi?





DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce'de tüm kenti etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 30 santime ulaştı. Düzce Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Okulların tatil mi olduğu sorusu ile herkes tarafından merak ediliyor. Tatil için Valilikten henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği an haberimiz sitemizden güncellenecektir.

KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli’ni kaplayan yoğun kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Sabah evlerinden çıkarak işe gitmek isteyen vatandaşlar, kar yağışı sebebiyle zorlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana yolları açık tutmak için gece saatlerinden itibaren görev yaptı. Kentin yüksek kesimlerinde sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kocaeli genelinde kar yağışı devam ediyor. Öğrenciler ve veliler tarafından beklenen kar tatili açıklaması ise henüz gelmedi.

Kocaeli’de kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kocaeli’de etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kartpostallıkgörüntüler ortaya çıktı.

Kocaeli’de kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıksız sürdü. Şehir merkezinde de etkili olan kar yağışı seyirlik manzaralar oluşturdu. Kar yağışını fırsat bilen aileler, çocuklarını yanına alarak kartopu oynadı.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri buzlanan caddelere tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

SAKARYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya'da olumsuz hava şartlarından dolayı bazı ilçelere ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolları açma çalışlarına devam ediyor. Peki bu olumsuz hava şartlarında Sakarya'da yarın okullar tatil olacak mı? Henüz valilikten bir açıklama gelmemekle birlikte geldiği anda sitemizden duyurulacaktır.