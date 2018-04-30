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Sakarya Emniyetinden dev terör operasyonu: 38 gözaltı, 9 tutuklama

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ, DEAŞ, PKK/KCK ve THKP/C'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 38 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyetinden dev terör operasyonu: 38 gözaltı, 9 tutuklama

30 Nisan 2018 18:36

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonlar sürüyor. Ekipler operasyonlarına bir yenisini daha ekleyerek 19 gün içerisinde FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili olarak 25 şahsı gözaltına aldı.

Şahıslardan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 13 şahsa ise adli kontrol tedbiri uygulanırken, Sakarya'da yakalanan diğer 6 şüpheli de diğer illerin talimatı doğrultusunda soruşturmanın yürütüldüğü illere teslim edildi. Yakalanan şüphelilerden 16'sının mahrem askeri yapılanma içerisinde, ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit/kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenlenmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.


DEAŞ terör örgütü ile ilgili olarak da, gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 5 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanırken, gözaltında bulunan 4 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor. Operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütü ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli ise adli makamlarca tutuklandı. THKP/C terör örgütü ile ilgili ise gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, gözaltında bulunan diğer 1 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.  

 

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