Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Sakarya, İstanbul ve Tekirdağ'da operasyon yaptı. Operasyonda Maliye Bakanlığında Maliye Uzman Yardımcısı olarak görev yaparken açığa alınan B.H, milli eğitim müfettişleri A.E.T. ve M.E.T. ile kamudan ihraç edilen 7 memur gözaltına alındı.