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Sakarya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 12 asker gözaltında

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından Sakarya merkezli 9 ilde başlatılan FETÖ operasyonu kapsamında 12 asker gözaltına alındı.

Sakarya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 12 asker gözaltında
Sakarya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 12 asker gözaltında - Foto Galeri

05 Nisan 2018 21:23

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak Sakarya merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı. Ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanarak kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenlenmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen, halen aktif görevde bulunan 1 Üsteğmen, 1 Teğmen, 9 Astsubay ve 1 Uzman Onbaşı yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.  

 

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