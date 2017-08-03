Sakarya Nehri kurudu hayvanlar telef oldu

Polatlı’nın can damarı olan Sakarya Nehri’nin çekilmesi ile hayvanların telef olduğu ve tarım alanlarında mahsulleri yanan Polatlılı çiftçiler zor günler geçiriyor. Çiftçiler, Gökpınar Barajı’nın bir an önce tamamlanmasını ve susuzluk sıkıntılarının giderilmesini istiyor. Tarım alanlarında susuzluktan tarım ürünlerinin yandığını ve balıkların öldüğünü belirten çiftçiler, otlatılan hayvanların ise su sıkıntılarının olduğunu söylüyorlar.

Gökpınar Barajı’nın acilen tamamlanmasının önemine dikkat çeken çiftçi Salih Gümüştekin, “Sakarya Nehri buranın can damarıdır. 10 köyün geçim kaynağını sağlar. Köyler mağdur durumda. Sulama yapılamıyor, bütün çiftçilerin mahsulleri yanmış durumda, herkes kendi çabası ile bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yetersiz kalıyor. Köylüler perişan, borç içinde alacağını alamıyor, vereceğini veremiyor. Gökpınar Barajı var fakat ağır çalışıyor. Gökpınar Barajı’nın bir an önce bitmesini bekliyoruz. Son iki ay içeresinde yağan yağmurlar olmasaydı ekinleri sulayamayacaktık” şeklinde konuştu.

Polatlı Sakarya Nehri’nde sular çekildiği için tarım alanlarının ve hayvanların zor zamanlar geçirdiğini Gökpınar Barajı’nın bir an önce bitirilmesini ve susuzluğa çare bulunmasını isteyen çiftçi İbrahim Çelik de, “Nehirde 6, 7 senedir su yok. Vatandaşlar suya uluşmak için kuyu kazıyorlar. Sulama olmayınca hayvanlar, tarım alanlarını olumsuz yönde etkileniyor, tarımda verim düşüyor. Verim düşünce insanlar, çiftçiler etkileniyor. Beklentimiz Gökpınar Barajı’nın bir an önce bitmesidir” diye konuştu.

Sakarya Nehri'nin Polatlı halkı için yetersiz olduğunu devletten bu konuda yardım beklediklerini, tarım alanlarının ve hayvanların susuzluktan telef olduğunu söyleyen çiftçi İhsan Yavuz ise “Sakarya Nehrimiz akmıyor. Asıl sorun bilinçsiz sulama ve su politikamızın olmayışı. Devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz. Tarım için çok önemli sulama alanlarımız zor durumda” ifadelerini kullandı.

Burak Altun - Zeynep Babacan