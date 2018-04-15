Diğer
Kategoriler

Sakarya OSB'de fabrika yangını

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2. OSB bölgesi içerisinde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sakarya OSBde fabrika yangını

15 Nisan 2018 18:04

Yangın, Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sanayi bölgesi içerisinde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikanın bir kısmını sardı. Dumanların kilometrelerce öteden göründüğü yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışıyor. 

Burak Can Tokyürek - Kadir Kazın
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç