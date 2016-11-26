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Sakarya polisi, alkollü eğlence mekanlarını denetledi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, alkollü eğlence mekanlarında denetleme yaptı.

Sakarya polisi, alkollü eğlence mekanlarını denetledi

26 Kasım 2016 07:03

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ‘Huzur operasyonlarına’ devam ediyor. TEM, Asayiş, Trafik Şube ve resmi ekiplerin düzenlenmiş olduğu huzur ve güven operasyonuna bir yenisi daha eklendi. Polis ekipleri Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan alkollü eğlence mekanlarında denetleme yaptı. Yaklaşık 150 polisin katıldığı denetlemede ekipler, alkollü mekanlara, gece kulüpleri ve kafeteryalara eş zamanlı olarak girerek şahıslar üzerinde üst araması ve GBT sorgusu yaptı. Gece saatlerinde başlayan operasyonda polis ekipleri, şüphelendikleri şahıslar ve otomobiller üzerinde de uygulama yaptı. Ekipler durdurdukları otomobillerde arama yaptı. Bu tür operasyonların artacağı da belirtildi.

Etiketler: alkollü mekan, gbt, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü


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