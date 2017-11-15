Sakarya polisi şehirde kuş uçurtmuyor

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 30 Ekim 2017 ile 13 Kasım 2017 tarihleri arasında şehir genelinde suçların yoğun işlendiği yerlerde önleme amaçlı yapılan kontrol ve şok uygulamalarda 3 bin 942 araç ile 12 bin 404 GBT sorgusu yapıldı. Yapılan kontrol ve denetimlerde; 32 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet av tüfeği, 24 adet değişik markalarda kurusıkı tabanca, 6 adet bıçak, 328 adet fişek, 5 bin 426 kilo 28 gram uyuşturucu madde, 132 adet uyuşturucu hap, 2 bin 31 adet kaçak sigara, 208 paket kaçak nargile tütünü, 3 adet elektronik sigara, 21 adet sigara likiti ve 517 adet 20'li Makaron yakalandı.

Önleyici ve adli çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı çıkartılan 825 şahıs yakalandı, 67 şahıs ise tutuklandı.

Burak Can Tokyürek

