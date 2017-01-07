Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri Karasu İlçesindeki eğlence mekanlarına yönelik 'şok' uygulama gerçekleştirdi. Gece saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü binasından hareket eden ekipler, Karasu ilçesinde faaliyet gösteren çok sayıda eğlence mekanına aynı dakikalarda baskın yaptı. Mekanlarda bulunanlara GBT yapılırken, şüpheli görülenlerin üst araması yapıldı. Bazı otomobillerin de arandığı uygulamada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

Metin Nişancık