Sakarya polisinden ‘Huzurlu Mekanlar’ uygulaması

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünden 116 emniyet personeli, Sağlık İl Müdürlüğünden 11 sağlık personeli ve 6 Maliye personeli ile şehir merkezinde, içkili mekanlara yönelik ‘Huzurlu Mekanlar’ uygulaması kapsamlı bir şekilde gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 18 içkili mekan kontrol edildi. 427 şahsa Genel Bilgi Toplama (GBT) yapılırken, aranması olan 6 şahsın yakalandığı öğrenildi. Yapılan uygulamada ayrıca 2 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, bin 755 sahte TAPDK bandrolu ele geçirilerek, şüphelisiyle birlikte KOM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İl Sağlık Müdürlüğü personelince yapılan denetimlerde ise; mekanlara 4 bin 800 TL para cezası uygulanırken 6 iş yerine idari tutanak düzenlendi. Uygulama sırasında ise polis ekiplerince geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

Öte yandan kaçak içki bandrolleri su borusunun içerisine saklanmış şekilde malzemeler arasında bulunarak polis ekiplerince inceleme altına alındı.

Burak Can Tokyürek