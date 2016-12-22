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Sakarya polisinden şafak operasyonu

Sakarya'da polis ekiplerinin şafak vakti düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ele geçirirken, 20 şahıs gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerasına saniye saniye yansıdı.


22 Aralık 2016 12:09

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kentte huzurun sağlanması için şafak vakti Erenler ilçesi Yenimahalle'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda polis ekipleri ikametleri didik didik aradı. Aramada çok sayıda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait mermi ele geçirdi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis ekiplerinin mahalleye baskın yapması, evlerde yapılan aramalar ve ele geçirilen malzemeler yer alıyor.
Operasyonda araması olan 20 şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

Remzi Şimşek
SAKARYA 

Etiketler: şafak operasyonu, Sakarya polisi


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