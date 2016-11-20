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Sakarya Savaşı'nın sırları ortaya çıkıyor

Sakarya Meydan Muharebesi'nin son kalesi olan Haymana'da bulunan bir mezarın savaşta şehit düşen Giresun Tirebolulu 42. Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'ın kayıp mezarı olma ihtimali ortaya çıktı.

Sakarya Savaşının sırları ortaya çıkıyor

20 Kasım 2016 12:09

Haymana'nın Katrancı köyü sakinlerinden 75 yaşındaki Mehmet Kaya, İHA muhabirine 95 yıl önce Sakarya Meydana Muharebesi'nde anneannesinin cephede şarapnel parçası ile kolu kopacak şekilde yaralı olarak güzel yüzlü bir subayın köylerine getirildiğini anlattığını belirterek, köydeki kadınların yaralı subayı saklamak isteseler de Yunan askerlerinin yaralı subayı bulduklarını söylediğini ifade etti. Kaya, Yunan askerlerinin yaralı subayı bir ata bağlayarak sürüklediklerini ve şehit ettiklerini söyledi. Anlatılanlara göre şehit subayın defnedildiği yeri de gösteren Kaya, arazide bulunan bir mezarın şehit subaya ait olabileceği üzerinde durulduğunu söyledi.

Anneannesinin Karadeniz'den gelen 17-18 yaşındaki gençlerden oluşan bir birliğin de Yunan askerleri tarafından çapraz ateşe alındığını söylediğini anlatan Kaya, birlikteki gençlerin şehit edildikleri yeri de gösterdi. 

Köylülerin anlatımları üzerine yetkililer, mezarın şehit Tirebolulu 42. Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan'a ait olup olmadığını tespit etmek için çalışma başlattı.  

Fatih Erdoğan - Hamza Kabasakal


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