Sakarya TEM Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Kaza, saat 15.10 sıralarında Sakarya TEM Otoyolu Akyazı ilçesi Kadirbey mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 EE 2235 plakalı otomobil emniyet şeridinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı durdu. Emniyet şeridinde duran araca aynı istikamette ilerlemekte olan Faruk Gürden (46) idaresindeki 38 HG 154 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer ile tır arasında kalan panelvan araç adeta kağıt gibi ezildi. Kazayı gören diğer sürücüler olayı hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada panelvan araç içerisinde bulunan 24 yaşındaki İlyas Kızılboğa hayatını kaybederken, Mahmut Kızılboğa, Keziban Kızılboğa ve Selahattin Toroman ise ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tır şoförü ise gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle 2 şeritten verilen trafik araçların çekilmesi sonrası normale döndü.

Burak Can Tokyürek