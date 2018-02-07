Sakarya Tepesi’ndeki PYD mevzileri yerle bir edildi - Foto Galeri

Sakarya Tepesi’ndeki PYD mevzileri yerle bir edildi - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yoğun çatışmaların yaşandığı Sakarya Tepesi teröristlerden geri alınmıştı.

Geçtiğimiz gün yoğun çatışmaların yaşandığı Sakarya Tepesi, Özgür Suriye Ordusu güçlerinin operasyonu ve sınıra konuşlu Sakarya isimli obüsün PYD hedeflerini yerle bir etmesiyle kurtarıldı.

Tepenin ele geçirilmesiyle birlikte önemli bir bölge terör örgütü PKK/PYD’den temizlenmiş oldu. Stratejik öneme sahip Sakarya Tepesi, Burseya ile Darmık dağları arasında bulunuyor.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun

