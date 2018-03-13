Sakarya UMKE ve Arama Kurtarma Dernekleri zorlu şartlarda kamp yapıyor

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sakarya Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği (SAKE), Hendek Arama Kurtarma Timi (HAKUT) ekipler ortaklaşa Hendek ilçesinde bulunan Selmandere mesire alanında zorlu hava şartlarında tatbikat ve kamp yapıyor. Ekipler burada acil durum ve afetlerde nasıl davranılacağını, zorlu hava şartlarında hayatı nasıl idame ettirebileceklerini öğreniyor.

"57 kişilik gönüllü ekiple geldik"

Sakarya UMKE Sorumlusu Seçkin Vural yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarla UMKE olarak 57 kişilik bir ekiple gönüllü personelle buraya geldik, Zorlu hava şartlarında hayatı idame ettirme, kamp tatbikatı yapmaya geldik. Çadırlarımızı kurduk, bir ufak yürüyüşümüz oldu, gece intikallerimiz olacak, gece arama tarama faaliyetlerimiz olacak, sonrasında zorlu hava şartlarında hayatı nasıl idame ettirebiliriz, bu zorluklarla nasıl başa çıkabiliriz, çadırlarımız olmadığı durumlarda nasıl geceyi geçirebiliriz, nasıl barınak yapabiliriz bunların eğitimini alacağız. İlkel yollarla nasıl ateş yakabiliriz bunların eğitimlerini alacağız ekibimizle. Gece boyunca eğitimlerimiz devam edip çarşamba gününe kadar eğitimler devam edecek. Arkadaşlar burada oluşacak afet ve acil durumlara hazır hale getirmeye çalışıyoruz’’ dedi.

"Kampımız 3 gün sürecek"

Hendek Arama Kurtarma Timi (HAKUT) Başkanı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek İtfaiye Grup Amiri Yakup Borazancı ise yaptığı açıklamada, "Şuan 57 kişi burada kamp yapıyor gelecek olan arkadaşlarımızda var, 3 günlük kamp Çarşamba günü sona erecek, buradan Afrine gidecek olan arkadaşlarımızda var, buradaki amaç hayatı idame ettirme, doğaya alışma, kamp kurma çevre temizliğine duyarlılık, aynı zamanda ara, ara eğitim ve tatbikatlar yapılacak. Burada Dağda mahsur kalan vatandaşı kurtarma, yaralanmış şarampole yuvarlanmış kişileri kurtarma, ilk müdahale gibi eğitimler verilecektir. Olası bir durumda, afet durumlarında insanlarıma zarar vermeden bu eğitimleri yapıyoruz" diye konuştu.

Kadir Kazın

