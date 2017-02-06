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Sakarya’da 10 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Türkiye genelinde DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyon kapsamında Sakarya’da DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sakaryada 10 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

06 Şubat 2017 18:05

Ülke genelinde İçişleri Bakanlığı onayınca DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlar kapsamında şuana kadar 820 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 10 şüpheli ikametlerine yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanların ele geçirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, ilerleyen günlerde adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. 

Burak Can Tokyürek

Etiketler: 10 DEAŞ şüphelisi, gözaltına alındı, sakarya


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