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Sakarya’da 15 şahıs FETÖ'den gözaltına alındı

Sakarya’da FETÖ soruşturması kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

Sakaryada 15 şahıs FETÖden gözaltına alındı

24 Ekim 2016 19:29

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock programını kullandığı tespit edilenler ile bu şahısların yakınları ve örgüt ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 19 kişiden 15'i gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal kapatılan yayınevlerine ait kitaplar ele geçirildi.
Şahısların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi. 

Etiketler: fetö, sakarya


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