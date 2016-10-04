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Sakarya’da 16 kilo eroin ele geçirildi

Sakarya'da polisin yaptığı iki ayrı operasyonda 16 bin kaçak sigara ve 16 kilo 790 gram eroin maddesi ele geçirildi.


04 Ekim 2016 13:53

Sınır illerinden temin edilen yüklü miktarda kaçak sigaraların batı illerine sevk edileceği ihbarını alan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri bir kamyonu durdurarak arama yaptı. Aramada 16 bin kaçak sigara ele geçirdi. Operasyon kapsamında İ.A.(41), M.S.Ç., (61), S.K., (18) ve E.Ç., (24) isimli şahısların gözaltına alınarak işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri TEM otoyolu İstanbul istikametinde doğu illerinden temin ettiği uyuşturucuyu batı illerine götüren aracı da takibe aldı. Sakarya gişelerinde durdurulan otomobilde arama yapan polis ekipleri, çeşitli yerlerine zulalanmış vaziyette 30 paket halinde toplam ağırlığı 16 kilo 790 gram eroin maddesi ve şahısların üzerinde yapılan aramada ise 8 bin 420 TL para ele geçirdi. Gözaltına alınan F.Y.(42) ve Z.D.(37) isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldığı belirtildi. 

Remzi Şimşek

Etiketler: eroin, sakarya


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