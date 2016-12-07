Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Teknik takibe alınan iki şahıs suçüstü yakalandı. Operasyon kapsamında şahısların üzerinden 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 10 adet mermi, 130 uyuşturucu hap ve 18 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi. İki şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Remzi Şimşek

SAKARYA