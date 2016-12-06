Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 200 polis şafak vakti Adapazarı İlçesi Karaköy Mahallesine operasyon düzenledi. Belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon yapan polis ekipleri her yeri didik didik ararken, şüpheli görülen şahıslara GBT sorgusu yaptı.

Operasyon kapsamında S.A., B.T., O.A., H.S., Y.D., S.D., A.D., T.A., İ.T, G.G, F.D., E.A, G.D, V.A, E.T, S.A, K.A. isimli şahısları gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7 adet fişek, 3 adet av tüfeği ve tüfeklere ait 71 adet fişek, 2 kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 15 fişek, 4 çalıntı motosiklet, 50 adet satışa hazır 51 kilo 61 gram, 208 gram bonzai ve 86 gram esrar maddesi ele geçirildi.

