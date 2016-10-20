Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Sakarya’da 24 şahıs FETÖ kapsamında adliyeye sevk edildi

Sakarya’da 24 şahıs FETÖ kapsamında adliyeye sevk edildi

Sakarya’da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şahıs geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.


20 Ekim 2016 11:58

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve kamudan ihraç edilen imamlar, müezzinler, müftülükte çalışan personellerin bulunduğu 21 şahıs Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından adliyeye getirildi.

Öte yandan, Sakarya’da ByLock kullandığı tespit edilen 3 şahıs ise Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildiği öğrenildi. 

Remzi Şimşek


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!