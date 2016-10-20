Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve kamudan ihraç edilen imamlar, müezzinler, müftülükte çalışan personellerin bulunduğu 21 şahıs Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından adliyeye getirildi.

Öte yandan, Sakarya’da ByLock kullandığı tespit edilen 3 şahıs ise Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildiği öğrenildi.

Remzi Şimşek