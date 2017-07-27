Sakarya’da 26 bin 499 kişi okuma yazma bilmiyor!



TUİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce, 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan Ulusal Eğitim İstatistikleri ayrıntılı olarak incelenerek; illerde ikamet eden fertlerin okuryazar olma durumu, bitirilen son eğitim düzeyine ilişkin verilerin derlendiği 2016 yılı ‘Bitirilen Eğitim Düzeyi’ sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre Sakarya’da; okuma yazma bilenlerin sayısı toplamda 842 bin 312 kişi, okur-yazar fakat bir okul bitirmeyen 78 bin 157 kişi, okuma yazma bilmeyen 26 bin 499 kişi, ilkokul mezunu 263 bin 302 kişi, ilköğretim mezunu 104 bin 500 kişi, ortaokul veya dengi mezunu 107 bin 460 kişi, lise veya dengi mezunu 186 bin 754 kişi, yüksekokul veya fakülte mezunu 93 bin 796 kişi, yüksek lisans mezunu 6 bin 389 kişi ve doktora mezunu bin 954 kişi olarak belirlendi.

Burak Can Tokyürek