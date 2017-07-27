Diğer
Kategoriler

Sakarya’da 26 bin 499 kişi okuma yazma bilmiyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan 2016 Ulusal Eğitim İstatistikleri ‘Bitirilen Eğitim Düzeyi’ verilerine göre, Sakarya’da okuma yazma bilenlerin toplam sayısı 842 bin 312 kişi olurken, okuma yazma bilmeyenlerin sayısı ise 26 bin 499 kişi olarak belirlendi.

Sakaryada 26 bin 499 kişi okuma yazma bilmiyor!

27 Temmuz 2017 11:33


TUİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünce, 2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre oluşan Ulusal Eğitim İstatistikleri ayrıntılı olarak incelenerek; illerde ikamet eden fertlerin okuryazar olma durumu, bitirilen son eğitim düzeyine ilişkin verilerin derlendiği 2016 yılı ‘Bitirilen Eğitim Düzeyi’ sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre Sakarya’da; okuma yazma bilenlerin sayısı toplamda 842 bin 312 kişi, okur-yazar fakat bir okul bitirmeyen 78 bin 157 kişi, okuma yazma bilmeyen 26 bin 499 kişi, ilkokul mezunu 263 bin 302 kişi, ilköğretim mezunu 104 bin 500 kişi, ortaokul veya dengi mezunu 107 bin 460 kişi, lise veya dengi mezunu 186 bin 754 kişi, yüksekokul veya fakülte mezunu 93 bin 796 kişi, yüksek lisans mezunu 6 bin 389 kişi ve doktora mezunu bin 954 kişi olarak belirlendi. 

Burak Can Tokyürek

Etiketler: eğitim, okuma yazma, okuryazar


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!