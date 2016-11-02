Edinilen bilgilere göre, doğu illerinden temin edilen eroinin batı illerine sevk edileceği ihbarını alan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, TIR’ı TEM otoyolu Sapanca mevkiinde takibe alarak, Sakarya otoban gişelerinde durdurdu. TIR’da yapılan aramada zulalanmış halde 126 paket toplam ağırlığı 66 kilogram 560 gram olan eroin ele geçirirken, sürücü M.B. (53) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Bilal Bilir