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Sakarya’da 73 bin 500 konut sigortasız

Esen Sigorta Genel Müdürü Ali Esen, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra Sakarya'da 73 bin 500 konutun sigortasız olduğunu belirterek, herkesi evini sigortalatması yönünde uyarılarda bulundu.

Sakaryada 73 bin 500 konut sigortasız

18 Eylül 2016 12:46

Birinci derece deprem bölgesi olan Sakarya’da bulunan 194 bin 190 konuttan 120 bin’i Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) zorunlu deprem sigortası yaptırdı. Esen Sigorta Acentesi Genel Müdürü Ali Esen, evlerini sigortalatmayan vatandaşları en kısa zamanda sigorta yaptırmaya davet etti.

Esen: “73 bin konutumuz hala sigortasız yaşıyor”
Esen Sigorta Genel Müdürü Ali Esen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bölgemizde, Sakaryamızda Doğal Afet Kurumu olarak Sakarya’daki tüm meslektaşlarım ve acenteler üzerinden vatandaşımıza zorunlu deprem sigortasının faydaları konusunu anlatmak istiyoruz. Bölgemizde büyük acı yaşadığımız 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında kurulan Doğal Afet Kurumu (DASK), ilçelerimiz dahil 194 bin binamız söz konusu. Sigorta yapılabilir, sağlam bina stoğumuz 194 bin 190 tanedir. Bugün itibariyle geldiğimiz nokta, 120 bin vatandaşımız evini düzenli bir şekilde sigorta yaptırmış durumda. Geriye kalan sayı gerçekten çok yüksek. 73 bin 500 konutta vatandaşlarımız şu anda sigortasız olarak yaşıyor. Depremlerin ülke ekonomisine ve Sakaryamıza vermiş olduğu zarar ortada. Sigorta yaptırmayan vatandaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Bugün, bir vatandaşımız en yakın sigorta acentesine gidip biran önce sigortasını yaptırması gerekiyor. Olası bir depremden bahsediyoruz. Kurban Bayramı’nda maalesef Manisa bölgemizde bir deprem yaşanmış, 4.6 ve 4.9 şiddetinde. Özellikle İstanbul depremi ve Sakarya’ya yansımaları çok konuşuluyor. Olası bir deprem tehlikesine karşı her türlü tedbiri almalıyız ve evimizi depreme karşı sigortalatmalıyız. Her vatandaşımız, her ev sahibi ister bir adet konut olsun ister üç adet gelsinler, tapu kayıtlarıyla beraber bizlere deprem sigortası yaptırsınlar. Doğal Afet Kurumu’nun tanımış olduğu çok güzel imkanlar ve ödeme kolaylıkları da söz konusu. Mesela düzenli ödeyen bir vatandaşımıza yüzde yirmiye varan indirim yapıyoruz. Bu ödenen miktarlar yıllık ve kesinlikle bir vergi değil. Buradan 73 bin 500 vatandaşımıza sesleniyorum; bir an önce gelsinler deprem sigortalarını yaptırsınlar. Olası bir depremde devletimiz her türlü yardıma koşmuştur ve yine koşacaktır. Kimseye muhtaç olmadan, deprem sigortanızı yaptırın” dedi.

Remzi Şimşek


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