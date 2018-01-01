Sakarya'da alt yapıya 1.5 milyar lira

Tunatan’da gerçekleştirilen programda AK Parti Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan, Zafer Poyraz, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ile çok sayıda katılımcı yer aldı. Ziyarette konuşan Başkan Zeki Toçoğlu, “Şehrimizde yapılan çalışmalarda sivil toplum kuruluşları ile sık sık istişare ederek yönümüzü belirliyoruz. Bu gibi atılımlarla sizlerin de katkılarıyla şehrimize çok güzel projeler sunduk. Sunmaya da devam edeceğiz. Şehrimizi ilgilendiren konularda düşüncelerinizi, eleştirilerinizi ve tavsiyelerinizi almak için bugün burada toplandık. Katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Farklılıklarımızla çok güzel bir şehir inşa ettik”

Başkan Zeki Toçoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşlarımızın demokrasi açısından bizi tamamlayacağını düşünüyorum. Sakarya’da çok güzel bir ortam oluşturduk. Biz her zaman farklılıklarımızla bir araya gelerek çok güzel bir şehir inşa ettik. Şehirleşme açısından süreçlerimiz, projelerimiz devam ediyor. Sizlerin vereceği tavsiyelerin önemi bizim için çok büyük önem taşımaktadır. Biz kadim şehirler gibi üstüne koya koya gitmiyoruz 99’dan sonra tarihin en hızlı yenilenme sürecini yaşadık. Şuana kadar 1 buçuk milyar lira altyapıya harcadık. Şehrimizi yağmursuyu, içmesuyu, kanalizasyon ağlarıyla donattık. Yeni arıtma tesisleri inşa ettik. Barajlar inşa ediyoruz. Hamdolsun Sakarya’da su sorunu bırakmadık. Doğru işler yapmaya ve gerekli işler yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var. Onları da bu gibi buluşmalarda konuşuyoruz. Şehirde uzun süredir düzenlemeler yapıyoruz. Ulaşımda yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Şehrin topoğrafyasını bozacak çalışmalara sıcak bakmıyoruz. Çok muhteşem bir bölge hali yapıyoruz. Türkiye’de örneği olmayan bir proje. Bu şehir hepimizin. Birlikte bu şehir için çalışıyoruz. Burada en önemli meselede yaşanabilirlik. Hamdolsun bu alanda şehrimiz üst sıralarda. Bizim şehrimizde gökyüzünü görmemizi engelleyen yapılar yok. Sakarya; suyu, toprağı, insanı temiz bir şehir. Sorumluluk duygusuyla bu şehre hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. İnşallah hep birlikte Sakarya için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

“Sakarya övünebileceğimiz bir şehir”

Toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştiren Milletvekili İsen, “Sizin de tıpkı bizim gibi sorumluluklarınız var. Gördüklerinizden elde ettiğiniz bilgileri bizim ile paylaşmalısınız. Birlikte çözüm üreterek ve kamuoyu oluşturarak sorunların daha çabuk halledildiğini biliyoruz. Kültürel açıdan Türkiye’de örnek alınması gereken bir şehirdir Sakarya. Büyükşehir in kurmuş olduğu SGM’leri ziyaret etmenizi istiyorum. Dünyada eşi benzeri olmayan bir proje. Şimdi ise ilçelere yayılıyor. Sakarya övünebileceğimiz bir şehir. Daha iyisi olması için gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Sakarya gibi farklı coğrafyalardan gelmiş farklı kültürleri bir arada barındırmış başka bir şehir göremiyorum. Kafkaslardan, Orta Asya’dan büyük bir kitle Sakarya’yı, bu coğrafyayı kendine mekân olarak seçti. Biz burada yeniden mayalanma gerçekleştiriyor ve bu coğrafyaya hayat veriyoruz. Bizim şehrimiz, kimsenin ötekileştirilmediği, yaşam mücadelesi verdiği bir şehir. Farklılıklardan yeni bir sinerji doğurmuş bir şehir. Bizim yaşadığımız bu karşılıklı ilişki ağı Türkiye’nin hiçbir yerinde görmeniz mümkün değil. Farklı kültürlerden olan arkadaşlarımız kendini muhafaza etmeye devam edecek ve üst kimliği olan Sakaryalı bilincini her zaman en yukarda tutmayı başaracaktır” ifadelerini kullandı.