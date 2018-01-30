Sakarya'da arazi tartışması kanlı bitti

Olay, Karapürçek ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, M. A. arazi meselesi yüzünden ağabeyi Bahattin A. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada kardeşi M. A. yanında bulundurduğu tabanca ile ağabeyini vurarak ağır yaraladı. Kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bahattin A. Akyazı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ağabey burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Yıldırım