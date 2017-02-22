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Sakarya'da benzinle sobayı yakmaya çalışırken kendini yaktı

Sakarya’da bir kişi benzinle soba yakmaya çalışırken kendini yaktı. Yanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakaryada benzinle sobayı yakmaya çalışırken kendini yaktı

22 Şubat 2017 23:10
Benzinle sobayı yakmaya çalışırken kendini yaktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Karapürçek ilçesinde bulunan bir petrol ofisinde ısınmak için yakmaya çalıştığı sobayı tutuşturamayan F.K., sobayı benzin dökerek yakmaya çalıştı. Elindeki benzini sobaya dökmek istediği anda benzinin aniden parlamasıyla yangın çıktı. Çıkan alevlerle yaralanan F.K., kendini ofisin dışarısına attı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sobayı yakmak için kullandığı benzinin parlamasıyla vücudunun çeşitli yerlerinde yanma meydana gelen F.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan yanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Etiketler: sakarya


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