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Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Sakaryada bıçaklı kavga: 1 ölü

28 Ekim 2017 15:57

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Uzun Çarşı girişinde aralarında husumet bulunan ve akraba oldukları iddia edilen S.K., isimli şahıs ile Sedat Demirkan (45), henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada S.K. isimli şahıs Sedat Demirkan'ı bıçakladı. Tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan Sedat Demirkan (45), olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Demirkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren S.K. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili inceleme sürüyor. 

Remzi Şimşek

Etiketler: 1 kişi öldü, bıçaklı kavga, sakarya

 

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