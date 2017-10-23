Sakarya’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesinde bir grup eğlence dönüşü Tuzla mevkinde aralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Barış T. isimli şahıs, Tuncay T., Ahmet P., ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi de bıçakla yaraladı. Yaşanan kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri kavgada yaralanan şahısları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Yenikent Devlet Hastanesi ve Karasu ilçe Devlet Hastanesine naklederek tedavi altına aldı.

Olayın şüphelisi Barış T., yakalanarak tutuklandığı öğrenilirken, konuyla ilgili inceleme sürüyor.

Metin Nişancık

