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Sakarya'da bir kişi otomobillere kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir otomobil sürücüsü aracından inerek önünde seyir eden iki otomobile kurşun yağdırdı. Meydana gelen olayda bir kişi yaralandı.

Sakaryada bir kişi otomobillere kurşun yağdırdı: 1 yaralı

26 Aralık 2017 14:05

Edinilen bilgilere göre, Serdivan ilçesi Medeniyet Bulvarı mevkiinde gece 02.30 sıralarında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi aracıyla seyir halindeyken aracından inerek önünde seyir eden otomobil ve ticari taksiye ateş etmeye başladı. Çıkan kurşunlardan bir tanesi otomobil sürücüsü E.K.’ya isabet ederken, ticari taksinin sürücüsü F.K.Ş., olayı yara almadan atlattı. Olay sonrası saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralıyı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapmasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.
Hastanede ifadesi alınan yaralı E.K ve taksi sürücüsü F.K.Ş., saldırganın yüzünü görmediklerini belirtti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Remzi Şimşek

Etiketler: kurşun yağmuru, sakarya

 

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