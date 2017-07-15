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Sakarya’da ‘ByLock’ operasyonu: 7 gözaltı

Sakarya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme aracı ‘ByLock’ kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Sakaryada ByLock operasyonu: 7 gözaltı

15 Temmuz 2017 16:36

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin şifreli haberleşme aracı olan ‘ByLock’ programını kullandıkları tespit edilen çeşitli meslek gruplarından 7 kişi ikametlerine yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Burak Can Tokyürek
 


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