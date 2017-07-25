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Sakarya'da ‘Cami ve çocuk buluşması’ programı gerçekleşti

Adapazarı İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Cami ve Çocuk Buluşması’ programı gerçekleşti.

Sakaryada Cami ve çocuk buluşması programı gerçekleşti

25 Temmuz 2017 12:38

Adapazarı sınırları içerisinde bulunan Tozlu Camisinde düzenlenen etkinliğe, 12 camiden yaklaşık 600 öğrenci katıldı. Program Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Sakarya İl Müftü Vekili Nejdet Arman, “Sakarya'da 40 bine yakın çocuğun camilerde eğitim gördü. Eğitimler 18 Ağustos'ta tamamlanmış olacak. Çocuklarımız, Allah'ın bize vergisidir, onlar bizim gül bahçelerimizdir. Anne babalar olarak onları en güzel şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı vatana, millete bağlı bireyler olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Katılan herkese teşekkür ediyor, programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Programda vaaz öğrenciler tarafından verildi, hutbe okundu, şiir dinletisi yapıldı. Daha sonra dua edilen etkinlik, bilgi yarışmasıyla sona erdi. 

Remzi Şimşek


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