Diğer
Kategoriler

Sakarya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Sakaryada çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

15 Nisan 2018 00:39

Olay, Adapazarı ilçesi Çökekler Mahallesi 5583. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce grup içinde bir kişi, akraba olduğu öğrenilen K.O. ve A.O'yu silahla vurarak yaraladı. Olay sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan A.O., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.  

Remzi Şimşek
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç