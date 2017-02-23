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Sakarya’da çöp ev operasyonu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir çöp ev, Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi.

Sakaryada çöp ev operasyonu

23 Şubat 2017 12:07
Sakarya’da çöp ev operasyonu - Tıkla İzle

Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Boncuk Sokak üzerinde oturan 63 yaşındaki M.Y., isimli yaşlı bir adam oturduğu evi adeta bir çöplüğe çevirdi. Bulduğu her şeyi toplayan ve ikametinde biriktiren yaşlı adamın çöplerinden rahatsız olan vatandaşlar durumu Adapazarı Belediyesi’ne iletti.

Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, zabıta ve polis ekipleriyle birlikte sabah saatlerinde eve giderek temizlik çalışması başlattı. Ev eşyası, hurdalık eşyalar ve yemek artığı gibi çeşitli çöpler bulunan ev Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlenip dezenfekte edildi.

5 kamyon çöpün çıkarıldığı evde 3 adette ölü kedi bulundu.

Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek
 

Etiketler: Adapazarı, çöp, sakarya


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