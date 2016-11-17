Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gelen istihbaratı değerlendiren Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ve Özel Hareket Şubesi ekipleri, dün Adapazarı şehir merkezinde 3 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Evlere yapılan baskınlarda Irak ve Suriye uyruklu 18 şüpheli örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise bazı dokümanlara el konuldu.

Gözaltına alınan 18 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Bilal Bilir

SAKARYA