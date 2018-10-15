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Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddia edilen 8 kişi gözaltına aldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütlerine yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlar kapsamında TEM ekipleri Adapazarı ilçesi ve Serdivan ilçesine bağlı Selahiye ve Kazımpaşa mahallelerinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinde destek verdiği operasyonda DEAŞ'la bağlantısı olduğu iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Remzi Şimşek
 

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