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Sakarya'da DEAŞ operasyonu : 9 gözaltı

Sakarya'da yapılan operasyon sonucu 1'i kadın olmak üzere toplam 9 DEAŞ'li gözaltına alındı.

Sakaryada DEAŞ operasyonu : 9 gözaltı

12 Temmuz 2017 15:26

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yıl dönümü vesilesi ile düzenlenen etkinliklere eylem hazırlığında olan DEAŞ'lilere yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlar kapsamında Sakaryada da bir operasyon düzenlendi. Polis ekipleri Karasu ilçesi yalı mahallesinde bulunan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda biri kadın olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şahısların sorgularının Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde devam ettiği öğrenildi. 

Metin Nişancık


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