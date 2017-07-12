Sakarya'da DEAŞ operasyonu : 9 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yıl dönümü vesilesi ile düzenlenen etkinliklere eylem hazırlığında olan DEAŞ'lilere yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlar kapsamında Sakaryada da bir operasyon düzenlendi. Polis ekipleri Karasu ilçesi yalı mahallesinde bulunan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda biri kadın olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şahısların sorgularının Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde devam ettiği öğrenildi.

Metin Nişancık