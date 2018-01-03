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Sakarya’da DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

Sakarya’da polis ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlar sonucu gözaltına alınan 12 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Sakaryada DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

03 Ocak 2018 22:34

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince; terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında 22-31 Aralık 2017 tarihleri aralığında devam eden çalışmalarda DEAŞ terör örgütü ile irtibatları bulunduğu tespit edilen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılırken, gözaltında bulunan 8 şahıs ile ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi. 

Burak Can Tokyürek
 

 

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