Sakarya’da DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince; terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında 22-31 Aralık 2017 tarihleri aralığında devam eden çalışmalarda DEAŞ terör örgütü ile irtibatları bulunduğu tespit edilen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılırken, gözaltında bulunan 8 şahıs ile ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Burak Can Tokyürek

