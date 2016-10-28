Edinilen bilgiye göre, Serdivan ilçesinde bulunan Çark Deresi’nin Yazlık Mahallesi Şeker Fabrikası arkasından geçen kısmında, vatandaşlar dere içerisinde bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, cesedi sudan çıkararak polis ekiplerine teslim etti. Üzerinden Kadir Gezer (35) adına düzenlenmiş kimlik çıkan cesedin en az üç günlük olduğu belirtildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cesedin, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mustafa Özdemir - Remzi Şimşek

SAKARYA