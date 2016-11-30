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Sakarya’da ‘Drone’ destekli uyuşturucu operasyonu

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Adapazarı ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Sakaryada Drone destekli uyuşturucu operasyonu

30 Kasım 2016 15:18

Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Adapazarı ilçesinde bulunan Çamyolu Mahallesindeki uyuşturucu madde imal ve satış yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı.
Sabah saatlerinde başlayan operasyonda 60 personel görev alırken, operasyon anı hava aracı olarak bilinen ‘drone’ ile görüntülendi. Ekipler yaptıkları aramada 10 adet extacy hap, 35 gram bonzai maddesi, 1 adet 6,35 mm çapında ruhsatsız tabanca, ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet döner bıçağı, 3 adet çalıntı motosiklet ve 13 adet sahte banknot ele geçirdi. Operasyon kapsamında 24 yaşındaki Ö.A., 36 yaşındaki S.H., ile 15 yaşındaki B.Ü., gözaltına alındı. 24 yaşındaki F.Ç., 16 yaşındaki O.C.H., 21 yaşındaki M.A., 42 yaşındaki T.U., 26 yaşındaki İ.S.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 

Bilal Bilir

Etiketler: sakarya


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