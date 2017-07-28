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Sakarya'da FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

Sakarya'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Sakaryada FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

28 Temmuz 2017 19:27

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında farklı meslek gruplarında olan 8 şüpheli Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince ikametlerine yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheliler Yenikent Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporu sonrasında geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilmişti. Hakim karşısına çıkan C.K., F.Ş., İ.A., M.K., Ş.Ö. isimli şüpheliler tutuklanırken, F.F.Ö., D.S., E.Ç. isimli şüphelilerin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. 

Remzi Şimşek
 


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