Sakarya'da FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında farklı meslek gruplarında olan 8 şüpheli Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince ikametlerine yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheliler Yenikent Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporu sonrasında geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilmişti. Hakim karşısına çıkan C.K., F.Ş., İ.A., M.K., Ş.Ö. isimli şüpheliler tutuklanırken, F.F.Ö., D.S., E.Ç. isimli şüphelilerin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Remzi Şimşek

