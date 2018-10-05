Sakarya'da FETÖ operasyonunda 16 tutuklama

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına karşı yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. TEM ekipleri son olarak FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 20 emniyet personeli, 1 emekli polis olmak üzere toplamda 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3'üncü sınıf emniyet müdürü, 1 başkomiser ile 13 polis memuru ve 1 emekli polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 emniyet amiri, 3 polis memuru ve 1 komiser yardımcısı olmak üzere toplamda 5 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

