İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sakarya'da FETÖ operasyonunda 16 tutuklama

Sakarya'da FETÖ operasyonunda 16 tutuklama
Sakarya'da FETÖ operasyonunda 16 tutuklama

Sakarya polisi tarafından FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 16’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına karşı yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. TEM ekipleri son olarak FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 20 emniyet personeli, 1 emekli polis olmak üzere toplamda 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3'üncü sınıf emniyet müdürü, 1 başkomiser ile 13 polis memuru ve 1 emekli polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 emniyet amiri, 3 polis memuru ve 1 komiser yardımcısı olmak üzere toplamda 5 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.