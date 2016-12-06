Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında ‘FETÖ bölge talebe mesulleri’ ve ‘üniversite ev abileri’ oldukları ileri sürülen 14 şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri şahısların ikametlerine yaptıkları operasyon sonucu 10 şahsı yakalanarak gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında yabancı uyrukluların da bulunduğu belirtildi.

Yakalama kararı bulunan 4 şahsın yakalanması için çalışmalar devam ederken, operasyonların devam edeceği öğrenildi.

Remzi Şimşek

