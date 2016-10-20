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Sakarya’da FETÖ soruşturmasında 6 tutuklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 25 şahıstan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakaryada FETÖ soruşturmasında 6 tutuklama

20 Ekim 2016 23:08

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen imam, müezzin ve müftülükte çalışan personellerden oluşan 21 şahıstan imam A.K., H.A. tutuklanırken, imam A.Ö., C.S., A.K., E.B., F.Ç., H.A., H.A., İ.A., M.A., M.A., M.C.K., N.Ö., S.K., D.S.B., F.A., F.E., İ.Ç., N.A., N.E., Ş.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince ByLock kullandığı tespit edilmesinin ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen öğrenci R.K., spor yöneticisi S.Ö., memur B.Ö. ve H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Etiketler: 6 tutuklama, fetö soruşturması, sakarya


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