Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen imam, müezzin ve müftülükte çalışan personellerden oluşan 21 şahıstan imam A.K., H.A. tutuklanırken, imam A.Ö., C.S., A.K., E.B., F.Ç., H.A., H.A., İ.A., M.A., M.A., M.C.K., N.Ö., S.K., D.S.B., F.A., F.E., İ.Ç., N.A., N.E., Ş.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince ByLock kullandığı tespit edilmesinin ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen öğrenci R.K., spor yöneticisi S.Ö., memur B.Ö. ve H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.