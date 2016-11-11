FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla Sakarya’da 2 bin 170 şüpheliye FETÖ’den işlem yapıldı. Yapılan operasyon sonucu gözaltına alındıktan sonra hakim karşısına çıkan 2 bin 170 şüpheliden 664’ü tutuklanırken, 145 savcılık, 2 emniyet müdürlüğünden direk serbest bırakılırken, 844 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan hakkında yakalama kararı çıkartılan 215 şahıs için arama-tarama çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, gözaltında bulunan 23 şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Remzi Şimşek

